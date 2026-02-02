Spazio alle voci indipendenti parte il progetto Pirati della cultura che promuove autori piccoli editori e librerie di quartiere
Mercoledì 11 febbraio alle 17, nello spazio di Eventi Caffè, parte il progetto
Mercoledì 11 febbraio, alle ore 17, nello spazio di Eventi Caffè arriva "Pirati della cultura", un progetto, unico in Italia, nato per creare una community nazionale di editori e librai indipendenti. "Lo strapotere dei grandi gruppi editoriali e delle librerie di catena ha ormai interamente soffocato le voci indipendenti - spiega Gabriella Maldini, coordinatrice del progetto -. I libri, di fatto, non riescono nemmeno ad arrivare nelle grandi librerie, monopolizzate dai grossi marchi editoriali. Questo è il risultato di una mancanza di democrazia culturale, perché il sistema vigente impedisce a migliaia di proposte editoriali, nuove e libere, di raggiungere i lettori.🔗 Leggi su Forlitoday.it
