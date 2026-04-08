Bullismo la Regione Campania promuove tre incontri nei luoghi della cultura

La Regione Campania, in collaborazione con Scabec, ha programmato tre incontri tra il 10 e il 18 aprile nelle città di Salerno, Caserta e Benevento. Gli eventi si concentrano su temi legati al bullismo e al cyberbullismo e si svolgeranno presso luoghi della cultura. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico su queste problematiche e promuovere un dialogo aperto tra i partecipanti.

La Regione Campania e Scabec organizzano il 10, 11 e 18 aprile, a Salerno, Caserta e Benevento, un ciclo di appuntamenti contro il bullismo e il cyberbullismo. L'iniziativa, denominata "Educhiamo al rispetto", è rivolta ai genitori e alle comunità educative delle scuole secondarie per fornire. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Educhiamo al rispetto: nei luoghi della cultura campani un ciclo di incontri contro il bullismoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Nei luoghi della cultura la bellezza diventa educazione al rispetto, un... Leggi anche: “Educhiamo al Rispetto”, Nei luoghi della cultura CAMPANI la sfida contro il bullismo Temi più discussi: Disabilità in Campania, avviato il confronto con la Regione. Primo passo verso una riforma dell'assistenza; Pasqua, scuola dell'infanzia dona pulcini vivi ai bambini: animalisti insorgono, interviene la Regione Campania; Armando Cozzuto (Ordine psicologi): La Campania è un modello per l'Italia; Reggia di Caserta: eventi. Napoli, al Museo Archeologico Nazionale parte Educhiamo al rispetto: il progetto della Regione Campania contro bullismo e cyberbullismoParte dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli Educhiamo al rispetto. Insieme contro il bullismo (L.R. n.11/2017), ciclo di incontri promosso dalla Regione Campania e realizzato da Scabec ... ilmattino.it Regione, al via la campagna contro bullismo e cyberbullismo: numeri e chat per segnalare abusi nelle scuoleIn Sicilia è attivo il numero verde gratuito 800 280 000 contro bullismo e cyberbullismo, promosso nell’ambito del progetto 1nessuno100giga della Regione Siciliana e dell’Ufficio scolastico regional ... corrieretneo.it Roberto Fico, Governatore della Regione Campania Sui trasporti stiamo mettendo la massima attenzione, perché i cittadini meritano risposte chiare. E sono quelle che, con l’assessore ai Trasporti Mario Casillo, vogliamo dare. Dopo aver postato nel bilanci - facebook.com facebook Sangiuliano boccia il bilancio della Regione Campania x.com