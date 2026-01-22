La Minerva torna a casa | la mostra ad Arezzo

La Minerva di Colcitrone torna in Italia e sarà esposta presso il Museo Archeologico Gaio Cilnio Mecenate di Arezzo dal 15 febbraio al 6 settembre. Dopo il suo viaggio all'estero, l’opera torna a essere parte del patrimonio culturale locale, offrendo ai visitatori l'opportunità di ammirare un importante esempio di arte e scultura antica. La mostra rappresenta un’occasione per approfondire la storia e l’arte dell’epoca.

Dopo la Chimera è la Minerva di Colcitrone a tornare a casa. Dal 15 febbraio al 6 settembre il bronzo verrà esposto all'interno del museo archeologico Gaio Cilnio Mecenate di Arezzo. La statua in bronzo, tornata alla luce nel 1541 durante gli scavi vicino alla chiesa di San Lorenzo a Colcitrone, è conservata a Firenze all'interno delle sale del museo archeologico.

