Solidarietà e differenziata | i Centri di raccolta e riuso mobili per le associazioni prima tappa con i Paper boys

I Centri di raccolta e riuso mobili di Salerno Pulita rappresentano un’opportunità concreta per le associazioni di promuovere pratiche sostenibili e solidarietà. La prima tappa con i Paper Boys introduce un modello di collaborazione che valorizza il riuso e l’inclusione, favorendo la partecipazione attiva della comunità. Un’occasione per unire rispetto per l’ambiente e impegno sociale, contribuendo a una gestione più responsabile dei rifiuti e a un territorio più solidale.

Sostenibili ma anche solidali: i centri mobili di raccolta e riuso di Salerno Pulita diventano anche inclusivi. La prima delle 19 tappe programmate ogni sabato, dal 24 gennaio al 30 maggio, dalle 9 alle 12,30 si terrà in via Vinciprova e vedrà la partecipazione anche dei ragazzi di PaperBoy e.

