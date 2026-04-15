La brioscia aretina è sparita | non era un cornetto era un’istituzione e qualcuno l’ha fatta fuori
La brioscia aretina, un dolce tradizionale amato da molte generazioni, non si trova più nelle pasticcerie della città. La sua assenza ha sorpreso i residenti, che la consideravano un simbolo di colazione e di cultura gastronomica locale. Mentre si parla di nuove tendenze nel settore dolciario, questa specialità sembra essere scomparsa senza apparenti motivi, lasciando vuoto tra le vetrine e le abitudini degli abitanti.
Arezzo – E indovina un po’. mentre oggi si discute di croissant vegani, impasti al carbone attivo e brioche “gourmet” che costano come un pranzo, la vera regina delle colazioni aretine è sparita nel nulla. Puff. Fine. Game over. La brioscia aretina, quella vera, mica roba da fighetti col nome francese: una lingua soffice, 16 centimetri di goduria, larga il giusto, alta quanto bastava per fare il tuffo perfetto nel cappuccino. Burro, uova, zucchero. e via, dentro il caffelatte a fare la fine che meritava: affogata con dignità. Altro che “tuppo” siciliano o cornetto sfogliato da Instagram. Qui si parlava di sostanza. Di roba seria. Di quella...🔗 Leggi su Lortica.it
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