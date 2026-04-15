La brioscia aretina è sparita | non era un cornetto era un’istituzione e qualcuno l’ha fatta fuori

La brioscia aretina, un dolce tradizionale amato da molte generazioni, non si trova più nelle pasticcerie della città. La sua assenza ha sorpreso i residenti, che la consideravano un simbolo di colazione e di cultura gastronomica locale. Mentre si parla di nuove tendenze nel settore dolciario, questa specialità sembra essere scomparsa senza apparenti motivi, lasciando vuoto tra le vetrine e le abitudini degli abitanti.