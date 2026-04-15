A Massa, il 15 aprile 2026, si sono verificati dei momenti di tensione che hanno portato a un episodio di violenza. Secondo le dichiarazioni dei difensori dei due maggiorenni coinvolti, non sarebbero stati loro ad avviare la rissa, che ha portato alla morte di una persona. La scena si è conclusa con la raccolta dei vetri caduti dalla bottiglia e uno scontro che ha avuto conseguenze gravi.

Massa, 15 aprile 2026 – Non sarebbero stati i due maggiorenni a iniziare la rissa. È quanto sostengono i due legali dei maggiorenni, Enzo Frediani per il 19enne Eduard Alin Caratasu e il collega Giorgio Furlan, difensore di fiducia del 23enne Alexandru Miron. Loro, insieme ad altri tre minorenni sono accusati di omicidio volontario per la morte di Giacomo Bongiorni. La gip Antonia Aracri non ha convalidato il fermo per il pericolo di fuga, ma i due restano in carcere. La gip ha accolto la richiesta della Procura di pericolo di reiterazione del reato. Appena uscito dalla casa circondariale di Massa, Frediani ha riferito la versione descritta al gip Antonia Aracri dal 19enne.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La bottiglia caduta, i vetri raccolti, poi lo scontro: omicidio di Massa, cosa dicono i maggiorenni fermati

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