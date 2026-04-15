Giacomo Bongiorni ha colpito per primo parlano i due maggiorenni arrestati | la bottiglia caduta la testata e il calcio ma non per ucciderlo

Due uomini maggiorenni coinvolti in un episodio di violenza hanno raccontato di aver agito dopo che la vittima avrebbe colpito per prima. Uno di loro ha riferito di una bottiglia caduta, di un colpo alla testa e di un calcio, precisando che non avevano l’intenzione di uccidere. La vicenda si è verificata sabato scorso in una piazza di Massa, davanti a un bambino di 11 anni.

Anche Eduard Alin Carutasu, 19 anni, uno dei due maggiorenni in carcere per la morte di Giacomo Bongiorni, avvenuta sabato scorso in una piazza di Massa davanti al figlio di 11 anni, sostiene che fu la vittima a colpire per prima. Secondo quanto riferito dal suo avvocato Enzo Frediani al gip, dopo che i ragazzi avevano raccolto i cocci di una bottiglia appena caduta ed era nata una discussione tra i due gruppi, «ma la cosa sembrava finita là». Poi Bongiorni sarebbe tornato verso di loro e avrebbe «assestato una testata» a uno dei minorenni, mentre il cognato «si è fatto sotto». Cosa ha raccontato Carutasu sulla dinamica della rissa. A quel...🔗 Leggi su Open.online

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