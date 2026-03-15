Abruzzo prima in Italia con 24 Comuni plastic free | entra anche Francavilla al Mare

L'Abruzzo si trova in prima posizione in Italia con 24 Comuni che hanno adottato il criterio ‘plastic free’. Tra questi, si aggiunge anche Francavilla al Mare. La regione ha ricevuto numerosi riconoscimenti a Roma durante il premio organizzato da Plastic Free Onlus, associazione di volontariato attiva dal 2019 nella lotta contro l'inquinamento da plastica.

Qui il maggior numero di amministrazioni premiate, segno di un impegno crescente dei territori nella tutela dell’ambiente Con 24 Comuni ‘plastic free’ l'Abruzzo ha conquistato una pioggia di riconoscimenti a Roma, nell'ambito del premio promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica. L’Abruzzo si conferma così la regione italiana con il maggior numero di amministrazioni premiate, segno di un impegno crescente dei territori nella tutela dell’ambiente. Fra i Comuni premiati 5 sono in provincia di Chieti: Francavilla al Mare, Rocca San Giovanni, San Salvo, San Vito Chietino (che ha ottenuto 2 tartarughe), Vasto (2 tartarughe. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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