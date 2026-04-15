Il City Council di Philadelphia ha adottato una decisione che blocca temporaneamente alcune misure di immigrazione promosse dall'amministrazione precedente. La misura, definita come una barricata di carta e diritti, si traduce in una serie di restrizioni che impediscono alle autorità locali di collaborare con le forze federali nell'ambito delle pratiche di deportazione. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra chi sostiene la tutela dei diritti e chi vede rischi di illegalità.

Non è solo un voto: è una barricata di carta e diritti quella che il City Council di Philadelphia ha iniziato a erigere tra i corridoi solenni del comune. Sotto la spinta di una coalizione di attivisti e del lavoro delle consigliere Kendra Brooks e Rue Landau, la città ha dato il primo via libera a un pacchetto legislativo che punta a colpire direttamente l’operato dell’Immigration and Customs Enforcement, Ice. «ICE OUT» È un pacchetto di sette proposte di legge introdotto nel gennaio 2026 per interrompere la cooperazione tra agenzie locali e l’Ice. Vieta all’agenzia federale l’uso di spazi pubblici cittadini, impedisce alla polizia locale di fungere da braccio operativo delle deportazioni e proibisce agli agenti in borghese di agire nell’ombra.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La barricata di Philadelphia: fuorilegge la «migra» di Trump

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