Si era barricata in casa con la figlia di due anni per 17 lunghe ore in tribunale patteggia la pena

Dopo 17 ore di barricata in casa con la figlia di due anni, una donna ha deciso di patteggiare in tribunale. La vicenda, che ha coinvolto la piccola e ha tenuto in allerta la zona tra l’11 e il 12 novembre, si è conclusa con un accordo tra le parti. La donna ha scelto di affrontare le conseguenze di quanto accaduto e ora aspetta le decisioni definitive della giustizia.

