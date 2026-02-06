Si era barricata in casa con la figlia di due anni per 17 lunghe ore in tribunale patteggia la pena
Dopo 17 ore di barricata in casa con la figlia di due anni, una donna ha deciso di patteggiare in tribunale. La vicenda, che ha coinvolto la piccola e ha tenuto in allerta la zona tra l’11 e il 12 novembre, si è conclusa con un accordo tra le parti. La donna ha scelto di affrontare le conseguenze di quanto accaduto e ora aspetta le decisioni definitive della giustizia.
Epilogo in tribunale a Forlì per la vicenda di San Mauro in Valle che tra l'11 e il 12 novembre 2025 ha tenuto Cesena col fiato sospeso. La donna sudamericana che si era barricata in casa, per 17 lunghe ore, con la figlia di appena due anni, ha patteggiato la pena di un anno e quattro mesi di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Barricata in casa con la figlia di due anni. La madre rapitrice agli arresti domiciliari
“La figlia dei Reiner era in casa al momento dell’omicidio e per ore non si è accorta di nulla. Pensava che fosse stato ucciso solo il padre, ha scoperto che era morta anche la madre da un soccorritore”
Romy Reiner era in casa al momento dell’omicidio, ignara di tutto.
