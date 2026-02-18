Olimpiadi la prima volta dello scialpinismo | tutta Albosaggia migra a Bormio per tifare gli azzurri di casa

Il paese di Albosaggia si sposta a Bormio per sostenere gli atleti di scialpinismo, causando un afflusso di centinaia di persone. La prima partecipazione dello scialpinismo alle Olimpiadi attira molti tifosi, che si sono organizzati con pullman e gruppi di amici. In strada si vedono bandiere e cappelli gialli, pronti a sostenere gli azzurri in questa storica occasione.

Albosaggia (Sondrio), 18 febbraio 2026 – Una macchia gialla è pronta ad invadere Bormio per tifare per gli azzurri dello scialpinismo. È quella dei tifosi provenienti da Albosaggia, iscritti alla Polisportiva locale, che saliranno in Alta Valle per assistere alle gare di scialpinismo, quelle che introdurranno la disciplina sportiva nel programma olimpico per la prima volta nella storia. E per fare un “baccano da matti” per i loro concittadini e idoli di casa Michele Boscacci e la moglie Alba De Silvestro, al via domani nella sprint individuale e sabato nella staffetta mista, e Giulia Murada, al via invece sempre domani nella sprint. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

