Olimpiadi la prima volta dello scialpinismo | tutta Albosaggia migra a Bormio per tifare gli azzurri di casa
Il paese di Albosaggia si sposta a Bormio per sostenere gli atleti di scialpinismo, causando un afflusso di centinaia di persone. La prima partecipazione dello scialpinismo alle Olimpiadi attira molti tifosi, che si sono organizzati con pullman e gruppi di amici. In strada si vedono bandiere e cappelli gialli, pronti a sostenere gli azzurri in questa storica occasione.
Albosaggia (Sondrio), 18 febbraio 2026 – Una macchia gialla è pronta ad invadere Bormio per tifare per gli azzurri dello scialpinismo. È quella dei tifosi provenienti da Albosaggia, iscritti alla Polisportiva locale, che saliranno in Alta Valle per assistere alle gare di scialpinismo, quelle che introdurranno la disciplina sportiva nel programma olimpico per la prima volta nella storia. E per fare un “baccano da matti” per i loro concittadini e idoli di casa Michele Boscacci e la moglie Alba De Silvestro, al via domani nella sprint individuale e sabato nella staffetta mista, e Giulia Murada, al via invece sempre domani nella sprint. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Olimpiadi: Valeria Mazza in tribuna a Bormio per tifare il figlio Tiziano Gravier nel SuperGA Bormio, Valeria Mazza si è presentata in tribuna per tifare il figlio Tiziano Gravier, pronto a scendere in pista nel SuperG.
Olimpiadi Milano-Cortina 2026: al centro del mondo dello sci alpinismo c'è sempre la Polisportiva Albosaggia Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 portano l'attenzione sullo sci alpinismo, con la Polisportiva Albosaggia protagonista nella provincia di Sondrio.
Olimpiadi Milano-Cortina, la prima volta degli Emirati Arabi Uniti: chi sono i due sciatori al debuttoUn evento senza precedenti per lo sport del Medio Oriente. Gli Emirati Arabi Uniti parteciperanno per la prima volta alle Olimpiadi Invernali, portando due atleti alle competizioni di sci ... ilmessaggero.it
100 anni sulla neve: la storia delle Olimpiadi invernali dalla prima edizione del 1924 a Milano-CortinaCorreva l’anno 1924. Le Olimpiadi erano ormai una realtà consolidata, al punto da essere state in grado di resistere alla pausa forzata della Prima guerra mondiale, e Pierre de Coubertin, forte del su ... tpi.it
PRIMA VOLTA NELLA STORIA DELLE OLIMPIADI INVERNALI Per decenni il ricordo degli undici atleti israeliani uccisi a Monaco 1972 è rimasto escluso dai Giochi invernali. Ieri, però, Milano-Cortina 2026 ha colmato finalmente quel vuoto. Al Consiglio regio facebook
