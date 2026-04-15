Una donna di 66 anni di origini romene è stata trovata morta durante la notte in via Logudoro a Selargius, nella città metropolitana di Cagliari. Secondo quanto si è appreso, la donna è precipitata dal terzo piano di un edificio. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto e non si esclude che possa trattarsi di un omicidio. La scena del fatto è stata raggiunta poco dopo la scoperta del corpo.

Una donna di 66 anni di origini romene è stata trovata morta durante la notte in via Logudoro a Selargius, nella città metropolitana di Cagliari. La donna sarebbe precipitata dalla terrazza di una abitazione, ma i carabinieri non escludono alcuna ipotesi, nemmeno quella dell'omicidio. A fare scattare l'allarme è stato un anziano di 88 anni proprietario dell'immobile. La donna era ospite da qualche tempo nell'abitazione dell'uomo. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118 e subito dopo i carabinieri. La donna, da quanto accertato dai militari dell'Arma, sarebbe precipitata dal terzo piano dell'edificio in cui abitava "in circostanze che sono tuttora oggetto di attenta ricostruzione", spiegano i carabinieri.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La 66enne precipita dal terzo piano e muore. Non si esclude omicidio

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