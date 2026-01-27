Kolo Muani Juve il ritorno è possibile? La chiamata all’entourage quel segnale social e la situazione col PSG

Kolo Muani potrebbe tornare a vestire la maglia della Juventus. La società sta valutando le opzioni, considerando anche segnali social e la situazione contrattuale con il PSG. La trattativa è in fase di sviluppo e si attendono aggiornamenti ufficiali per comprendere le possibilità di un ritorno del giocatore in Italia.

che detiene il cartellino. La Juventus si trova ufficialmente a un bivio di mercato. Quello che sembrava un affare concluso per Youssef En-Nesyri è improvvisamente diventato un rebus, complicando i piani di Marco Ottolini in questi frenetici giorni di gennaio. Mentre la squadra di Spalletti brilla sul campo, tra successi in campionato e l'impegno imminente in Champions, la dirigenza deve risolvere l'urgenza di una punta di peso. La strategia per il "9". Nonostante il possibile rientro anticipato di Vlahovic a fine febbraio, la linea guida della Continassa non cambia: serve un attaccante fisico.

