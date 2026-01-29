Juve-Kolo Muani avanti tutta | si tratta con Psg e Tottenham Ma Comolli ha 4 alternative

La Juventus accelera sul fronte attaccante. Dopo aver mostrato interesse per Kolo Muani, i dirigenti bianconeri sono già in contatto con PSG e Tottenham per portarlo in Italia. Chiellini ha parlato bene di lui, e la società spera che il giocatore voglia cambiare aria, come già avvenuto un anno fa. Nel frattempo, il club ha in mano quattro alternative nel caso l’affare con il francese non si concretizzi subito.

Avanti tutta per riportare a Torino Randal Kolo Muani. Contatti e sondaggi sono proseguiti anche ieri a Montecarlo: l’ad Damien Comolli insiste per il francese del Tottenham, titolare e in gol ieri nell’ultima gara di Champions contro l’Eintracht Francoforte, che spinge per il ritorno in bianconero. "Qui è stato bene e ha fatto molto bene, ma non è un nostro calciatore — non si è sbilanciato Giorgio Chiellini a Sky, a margine della gara contro il Monaco —. Tutti vorremmo aiutare la squadra pur nelle difficoltà e dare qualche arma in più a Spalletti, ma a gennaio non è facile: lo vedremo negli ultimi 2-3 giorni". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it

La Juventus ha avviato le trattative per ingaggiare Kolo Muani, che potrebbe lasciare il PSG.

