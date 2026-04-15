Klinsmann perentorio dopo il flop dell’Italia | Chi ha sbagliato deve farsi da parte e lasciare spazio a un’altra generazione! Van coinvolti Del Piero e Grosso

L’ex allenatore ha commentato la recente crisi del calcio italiano, affermando che chi ha commesso errori dovrebbe lasciare il posto a una nuova generazione. Durante le sue dichiarazioni, ha menzionato direttamente ex giocatori come Del Piero e Grosso, indicando il loro coinvolgimento nella situazione attuale. Le sue parole sono state chiare e decise, senza lasciar spazio a interpretazioni.

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