Bimbo muore dopo il trapianto a Napoli la mamma di Domenico | Chi ha sbagliato deve pagare

Il decesso di un bambino dopo un trapianto a Napoli è stato causato da complicazioni mediche. La madre del piccolo, Patrizia Mercolino, esprime rabbia e chiede responsabilità. Il bambino ha subito un intervento delicato e il suo stato si è aggravato improvvisamente. Patrizia insiste affinché chi ha commesso errori paghi. La famiglia aspetta risposte chiare sui motivi della tragedia e sulle eventuali negligenze. La vicenda ha sconvolto la comunità locale.

"Provo solo schifo. Quando si saprà la verità, mi aspetto che venga fatta giustizia", queste le parole di Patrizia Mercolino, la madre del piccolo Domenico. "Sono stata con lui fino all'ultimo": il saluto della mamma a Domenico, il bimbo morto dopo il trapianto di cuore. La mamma di Domenico ha raccontato di essere rimasta con il figlio fino all'ultimo respiro, pochi giorni dopo il fallimento del trapianto di cuore. La mamma del bimbo di Napoli "è rassegnata" dopo lo stop al nuovo trapianto di cuore. La madre del bambino di Napoli si sente impotente dopo che i medici hanno rifiutato il suo trapianto di cuore. Quando muore un bimbo non è solo una famiglia che sprofonda. È la modernità che inciampa, si congela ed è costretta a interrogarsi. Quando muore un bambino, è vero, moriamo un po' tutti. Ma a noi resta a maggior ragione un obbligo morale. Bimbo morto dopo il trapianto L'avvocato Francesco Petruzzi: "Si deve procedere per omicidio volontario e non colposo"