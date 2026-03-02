La famiglia nel bosco potrebbe lasciare l' Italia | Il nostro futuro sarà da qualche altra parte in Europa

Una famiglia che attualmente vive in Italia potrebbe trasferirsi all’estero, secondo quanto riferito da madre Catherine. La famiglia ha accettato alcune mediazioni riguardanti l’insegnante, i vaccini e l’abitazione, ma ora si dice disposta a lasciare il paese se si dovesse verificare un ricongiungimento. La decisione di partire sembra essere legata alla volontà di trovare un’altra località in Europa.

"Abbiamo accettato quelle mediazioni: l'insegnante, i vaccini, la casa". Ora, però, se mai ci sarà un ricongiungimento, mamma Catherine non vorrebbe più restare in Italia. Alle domande della giornalista su Nine network papà Nathan ha risposto che “ci piacerebbe rimanere in Italia, se i nostri figli sono al sicuro” aggiungendo che "non meritano quello che sta succedendo loro". Più decisa la moglie, che non vorrebbe restare in Italia, tranne se dovesse sapere che i bambini non saranno più sottoposti a quello che stanno subendo ora. "Abbiamo accettato tutto. Il primo mese ho obbedito, ora comincio a difendere i miei figli", ha detto Catherine raccontando che il figlio, nella casa famiglia, si sveglia la notte urlando e chiedendo aiuto alla madre. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

La famiglia nel bosco vuole lasciare l’Italia: “Il nostro futuro è altrove in Europa”Famiglia nel bosco, la famiglia australiana dei cosiddetti “neorurali” torna a far parlare di sé.

Leggi anche: Famiglia nel bosco pronta a lasciare l’Italia, "Il nostro futuro è altrove in Europa": l’annuncio in tv

UDNE PRIE 377 - MALI LAZAR i pria o izneverenom poverenju

Tutto quello che riguarda Italia.

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, il padre dei bambini: Accetteremo le regole italiane; Famiglia nel bosco: storia, cosa è successo e le ultime notizie; Famiglia nel bosco pronta a lasciare l’Italia, Il nostro futuro è altrove in Europa: l’annuncio in tv; La famiglia nel bosco vuole lasciare l'Italia: Il nostro futuro è altrove in Europa. L'annuncio alla tv australiana.

Famiglia nel bosco: Il nostro futuro non è in ItaliaDopo l'appello all'Australia, Catherine Birmingham frena sul rimpatrio: Non possiamo abbandonare il nostro cavallo ... tgcom24.mediaset.it

Famiglia nel bosco pronta a lasciare l'Italia, Catherine: «Abbiamo accettato tutto, ora difendo i miei figli. Il nostro futuro è altrove»Di pochi giorni fa la richiesta della casa famiglia che ospita i bambini e mamma di valutare il trasferimento del nucleo in altra sede idonea. E ora arriva la dichiarazione dei genitori, e ... leggo.it

Ecco chi sono i 10 eredi napoletani e campani di Berlusconi in Forza Italia: il futuro è nelle loro mani facebook

Crosetto rientra in Italia con volo militare. Bloccato a Dubai anche il questore di Roma x.com