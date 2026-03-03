Kings League debutto da favola dei Circus | ko i BigBro di Moscardelli e Florenzi

Alla Fonzies Arena di Cologno Monzese si è svolto il primo appuntamento della Kings League, con i Circus che hanno battuto i BigBro di Moscardelli e Florenzi. La giornata si è aperta con un risultato inaspettato, segnando un debutto che ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio e di questo nuovo format. La competizione ha visto scendere in campo squadre provenienti da diversi background, offrendo un primo assaggio di quello che sarà il torneo.

Bologna, 3 marzo 2026 – Inizio a sorpresa per la Kings League alla Fonzies Arena di Cologno Monzese. Il punto decisivo premia i Circus, capaci di battere i ben più accreditati BigBro di Alessandro Florenzi e Davide Moscardelli. La squadra appoggiata nel suo cammino nella competizione dall'Hellas Verona ha sfidato e sconfitto una delle squadre più accreditate per il titolo strappando la vittoria 5-4 al Matchball (dopo la fine dei 36' avviene una de-escalation cinque contro cinque che determina la vincitrice. La squadra perdente alla fine dei 36' deve cercare di rimontare, alla squadra vincente nel corso del match, fino al 36', basta un gol per chiudere la pratica.