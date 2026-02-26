Del Piero spiega cosa conta davvero alla Juve | Non si tratta solo di vincere o guadagnare

L'ex capitano bianconero indica la rotta dopo l’eliminazione dalla Champions contro il Galatasaray: “Orgoglio, appartenenza e cuore devono essere la regola, non l’eccezione”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leandro Cufré: “Non vi dico cosa mi fece Del Piero prima del pugno. La Juve doveva vincere per forza”Cufré rompe il silenzio sullo schiaffo a Del Piero e sulle polemiche arbitrali del 2005: nessuna scusa all'avversario.

Del Piero: Juve spettacolare, stadio stupendo. Purtroppo è ancora un anno di ricostruzione, vedremo...Qui vige il motto fino alla fine. Se lo dice Del Piero è perché questo motto è qualcosa di intrinseco alla Juventus. Un Dna che, spesso e volentieri viene fuori ed è capace di far da qualcosa in più ... msn.com

Del Piero diventa Capitan Alex: cosa farà e dove potremmo vederlo in tvAlessandro Del Piero torna in tv. L'ex capitano della Juventus sarà uno dei nomi di grido giovedì 22 gennaio. Su Canale 5 torna Striscia la Notizia. In occasione della prima puntata della nuova ... corrieredellosport.it

Nella foto il Principe della lealtà sportiva Alessandro Del Piero mentre spiega ai giudici, nel processo sul doping conclusosi con la Prescrizione (sic!) del reato, cosa gli davano da bere per far passare il raffreddore al Convento dei Frati Cappuccini della Contin - facebook.com facebook