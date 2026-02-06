UCI Cinemas | Successo per la Rassegna Oscar | triplicano gli appuntamenti nelle sale selezionate

L’entusiasmo del pubblico per i film in corsa agli Oscar ha spinto UCI Cinemas a raddoppiare gli appuntamenti. Le sale selezionate hanno visto aumentare le proiezioni, con più spettacoli e più posti disponibili. La rassegna dedicata agli Oscar sta attirando sempre più spettatori, che vogliono vivere l’atmosfera della notte degli Oscar anche al cinema.

L’entusiasmo del pubblico per i titoli in corsa agli Academy Awards ha spinto UCI Cinemas a potenziare la sua offerta. Dopo l’ottima accoglienza dell’annuncio iniziale, il circuito ha deciso di triplicare gli appuntamenti per ogni pellicola in alcune sale selezionate. Un’occasione preziosa per recuperare o rivedere sul grande schermo le opere più celebrate della stagione, sfruttando il comfort e la tecnologia delle sale UCI a un prezzo competitivo, con biglietti a partire da 5,90 euro. LEGGI ANCHE: Le nomination Oscar 2026 Se la rassegna resta confermata ogni lunedì in tutto il circuito, i cinema di UCI Porta di Roma, Parco Leonardo, Orio, Bicocca e UCI Luxe Marcon ospiteranno le proiezioni anche il martedì e il mercoledì. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - UCI Cinemas | Successo per la Rassegna Oscar: triplicano gli appuntamenti nelle sale selezionate Approfondimenti su UCI Cinemas Uci Cinemas Arezzo propone una novità imperdibile per gli amanti del cinema: la rassegna Oscar A Arezzo, da oggi, gli appassionati di cinema possono vivere un’esperienza diversa. UCI Cinemas lancia le nuove rassegne | Dagli Oscar al grande horror, ecco tutti gli appuntamenti Questa settimana, UCI Cinemas annuncia il suo nuovo calendario di eventi per il 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su UCI Cinemas Argomenti discussi: Firenze, chiuso l'Uci Cinema: agibilità non confermata alla multisala; Chiuso l'Uci Cinemas di Via del Cavallaccio; Firenze, chiuso l’Uci Cinema per le luci di sicurezza rotte. Controlli dopo Crans Montana; Sospesa agibilità per il cinema Uci di Firenze. Uci Cinemas Arezzo propone una novità imperdibile per gli amanti del cinema: la rassegna OscarSpazio anche ai titoli in lingua originale con la rassegna Film in English e alle pellicole horror con la rassegna Terrore e Suspense ... msn.com UCI Cinemas di Parco Leonardo e Porta di Roma triplicano le proiezioni dei film candidati agli OscarDopo l’interesse registrato con l’annuncio della rassegna, UCI Cinemas aumenta gli appuntamenti. Il calendario ... ilfaroonline.it Domenica mattina 8 febbraio, Road to Oscar, la rassegna del Rouge et Noir che propone sul grande schermo i film candidati agli Oscar in lingua originale con sottotitoli in italiano. Colazione+film al Rouge et Noir, due proiezioni uniche alle 10:30: - "Una b facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.