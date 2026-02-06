UCI Cinemas | Successo per la Rassegna Oscar | triplicano gli appuntamenti nelle sale selezionate
L’entusiasmo del pubblico per i film in corsa agli Oscar ha spinto UCI Cinemas a raddoppiare gli appuntamenti. Le sale selezionate hanno visto aumentare le proiezioni, con più spettacoli e più posti disponibili. La rassegna dedicata agli Oscar sta attirando sempre più spettatori, che vogliono vivere l’atmosfera della notte degli Oscar anche al cinema.
L’entusiasmo del pubblico per i titoli in corsa agli Academy Awards ha spinto UCI Cinemas a potenziare la sua offerta. Dopo l’ottima accoglienza dell’annuncio iniziale, il circuito ha deciso di triplicare gli appuntamenti per ogni pellicola in alcune sale selezionate. Un’occasione preziosa per recuperare o rivedere sul grande schermo le opere più celebrate della stagione, sfruttando il comfort e la tecnologia delle sale UCI a un prezzo competitivo, con biglietti a partire da 5,90 euro. LEGGI ANCHE: Le nomination Oscar 2026 Se la rassegna resta confermata ogni lunedì in tutto il circuito, i cinema di UCI Porta di Roma, Parco Leonardo, Orio, Bicocca e UCI Luxe Marcon ospiteranno le proiezioni anche il martedì e il mercoledì. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Approfondimenti su UCI Cinemas
Uci Cinemas Arezzo propone una novità imperdibile per gli amanti del cinema: la rassegna Oscar
A Arezzo, da oggi, gli appassionati di cinema possono vivere un’esperienza diversa.
UCI Cinemas lancia le nuove rassegne | Dagli Oscar al grande horror, ecco tutti gli appuntamenti
Questa settimana, UCI Cinemas annuncia il suo nuovo calendario di eventi per il 2026.
Ultime notizie su UCI Cinemas
Argomenti discussi: Firenze, chiuso l'Uci Cinema: agibilità non confermata alla multisala; Chiuso l'Uci Cinemas di Via del Cavallaccio; Firenze, chiuso l’Uci Cinema per le luci di sicurezza rotte. Controlli dopo Crans Montana; Sospesa agibilità per il cinema Uci di Firenze.
Uci Cinemas Arezzo propone una novità imperdibile per gli amanti del cinema: la rassegna OscarSpazio anche ai titoli in lingua originale con la rassegna Film in English e alle pellicole horror con la rassegna Terrore e Suspense ... msn.com
UCI Cinemas di Parco Leonardo e Porta di Roma triplicano le proiezioni dei film candidati agli OscarDopo l’interesse registrato con l’annuncio della rassegna, UCI Cinemas aumenta gli appuntamenti. Il calendario ... ilfaroonline.it
Domenica mattina 8 febbraio, Road to Oscar, la rassegna del Rouge et Noir che propone sul grande schermo i film candidati agli Oscar in lingua originale con sottotitoli in italiano. Colazione+film al Rouge et Noir, due proiezioni uniche alle 10:30: - "Una b facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.