L’Ultima Missione – Project Hail Mary | anteprime esclusive nelle sale IMAX e iSense di UCI Cinemas

Il countdown per uno degli eventi sci-fi più attesi dell’anno è iniziato. Il circuito UCI Cinemas ha annunciato che ospiterà le anteprime ufficiali di L’Ultima Missione: Project Hail Mary nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 marzo. Gli spettatori avranno l’opportunità di scoprire il film con protagonista Ryan Gosling (distribuito da Eagle Pictures dal 19 marzo) nelle sale premium IMAX, iSense e ScreenX, ricevendo inoltre un gadget a sorpresa esclusivo legato alla pellicola. L’offerta Premium Large Format di UCI Cinemas punta a massimizzare l’impatto visivo e sonoro della missione spaziale di Ryland Grace. Nelle sale IMAX®, la tecnologia... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

