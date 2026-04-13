Accademia Costume & Moda riconosce i talenti di domani

Nel fine settimana si è tenuto il BA Graduate Fashion Show dell’Accademia Costume & Moda, dedicato alla presentazione dei lavori dei studenti iscritti al corso di laurea. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi giovani designer che hanno esposto le proprie creazioni davanti a un pubblico di addetti ai lavori e appassionati. La sfilata rappresenta un momento di confronto per i talenti emergenti nel settore della moda.

Accademia Costume & Moda – ACM ha presentato nel fine settimana il BA Graduate Fashion Show ACM TALENTS 2026. Lo show Kaleidoscopic, con 18 collezioni realizzate dagli studenti del Diploma Accademico di Primo Livello -DAPL in Costume e Moda, ha mostrato la creatività di nuova generazione davanti a una giuria d’élite. Tra i commissari, infatti, spiccavano direttori creativi come Maria Grazia Chiuri (Fendi), Veronica Leoni (Calvin Klein), Sabato De Sarno e personalità come Manuela Brini, Director of Creative Talent Acquisition and Development di LVMH, Raffaello Napoleone, Ceo di Pitti Immagine e Sara Sozzani Maino, International New Talent & Brands Ambassador di Camera Nazionale della Moda Italiana-CNMI.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Accademia Costume & Moda riconosce i talenti di domani Presentazione del libro “L'accademia dei talenti” di Francesco SodiArezzo, 30 gennaio 2026 – Presentazione del libro “L'accademia dei talenti” di Francesco Sodi Venerdì 30 gennaio ore 18 – Biblioteca Comunale, via... Accademia Sonepar 2026: selezioni aperte per i giovani talenti(Adnkronos) – Sono aperte fino al 28 febbraio le candidature per l’Accademia 2026 di Sonepar, il progetto di formazione e inserimento lavorativo...