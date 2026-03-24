(LaPresse) I finanzieri del Comando provinciale di Palermo e i funzionari del Distaccamento locale Sicilia 1 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato 13 esemplari di corallo a rischio estinzione nel corso di controlli all’aeroporto internazionale Falcone-Borsellino. Nel corso di due distinti controlli doganali sono stati intercettati due turisti italiani che, provenienti dalle Mauritius e dalle Maldive, avevano nascosto nei propri bagagli coralli, rientranti nell’ordine della “ scleractinia ”, specie protetta dalla Convenzione Cites. I finanzieri hanno notato come alcuni degli esemplari presentassero caratteristiche quali odore e colorazione tali da far ritenere una recente rimozione dalla barriera corallina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Palermo, sequestrati in aeroporto 13 esemplari di corallo protetto

Articoli correlati

Sequestrati 13 esemplari di corallo a rischio estinzione all'aeroporto di PalermoNell’ambito delle quotidiane attività svolte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Guardia di Finanza e per il contrasto dei traffici...

Droga, viagra, corallo, contanti: dall'aeroporto di Peretola passa di tutto, il bilancio del 2025Nel 2025 l'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze ha sfiorato i 4 milioni di passeggeri, +10% sul 2024 e più alto volume di traffico passeggeri mai...

Contenuti utili per approfondire Palermo sequestrati in aeroporto 13...

Temi più discussi: Aeroporto Palermo, nel piano industriale investimenti da 252 milioni; Aeroporto Palermo, nel piano industriale investimenti da 252 milioni; Battisti Aeroporto Palermo sempre più digitale e attento a esigenze viaggiatori; Referendum costituzionale, l’ANM: Ha vinto la Costituzione.

Sequestrati in aeroporto 13 esemplari di corallo a rischio estinzioneSequestrati 13 esemplari di corallo a rischio estinzione nel corso di controlli all'aeroporto internazionale Falcone-Borsellino ... grandangoloagrigento.it

Palermo, 13 esemplari di corallo a rischio estinzione nei bagagli: sequestri all’aeroporto Falcone-BorsellinoPALERMO - Sequestrati 13 esemplari di corallo a rischio estinzione all'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo. Proseguono così i controlli congiunti ... newsicilia.it

All'alba non si pescano soltanto pesci... Si pescano pure belle anime... Pescatori a Sant'Erasmo, Palermo. Foto mia Toni Gagliano Toni Gagliano Libri Toni Gagliano Photos facebook

Referendum: Anm Palermo, 'esito voto ci richiama a senso responsabilità'. "La partecipazione vince. La Costituzione vive" #ANSA x.com