Il Manifesto di Cinzia Benigni e Keita Nakasone apre il ciclo di mostre d’arte contemporanea

Il ciclo di mostre d’arte contemporanea riprende nello spazio espositivo Le Stanze di via Roma 140 a Trescore Balneario, promosso dal Comune e dalla Biblioteca Comunale. La prima esposizione, intitolata “Manifesto”, è curata da Raffaele Sicignano e Maurizio Bonfanti e vede protagonisti gli artisti Cinzia Benigni e Keita Nakasone. La mostra rappresenta l’apertura della rassegna dedicata alle arti visive contemporanee.

Trescore Balneario. Riprende il ciclo di mostre d’arte contemporanea presso lo spazio espositivo Le Stanze di via Roma 140, promosso dal Comune di Trescore Balneario e dalla Biblioteca Comunale, sotto la curatela di Raffaele Sicignano e Maurizio Bonfanti. Il programma espositivo per il 2026 prevede tre distinte mostre che, in continuità con il progetto avviato lo scorso anno, intende promuovere un confronto con le nuove generazioni di artisti. Il programma intende altresì mantenere aperto il dialogo tra Bergamo e Brescia, in continuità con l’esperienza maturata dalle due città, Capitali della Cultura nel 2023. Ad avviare il programma è la mostra laboratorio che, sotto il titolo “Manifesto”, vede dialogare due artisti: Cinzia Benigni e Keita Nakasone, entrambi titolari della cattedra di Incisione, Cinzia Benigni presso l’ Accademia G. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Il “Centro d’arte Raffaello” spegne 40 candeline con un ciclo di mostre: Dalì e Stedman i protagonisti della primaUn percorso espositivo che mette in dialogo quattro grandi maestri di fama internazionale del Novecento con altrettanti artisti contemporanei del... Gibellina Capitale dell'arte contemporanea 2026, Giuli inaugura le mostre e i progetti speciali – Il video(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2026 Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, dopo aver partecipato alla cerimonia di inaugurazione di Gibellina...