Kean-Pellegrini il Napoli pensa in grande

Il Napoli sta pianificando la prossima stagione, lavorando sulla formazione della squadra. La società sta valutando i rinforzi necessari per rispondere alle richieste dell’allenatore. Sono in corso incontri e analisi per definire le strategie di mercato e le possibili operazioni di acquisto e cessione. La squadra cerca di rafforzarsi in vista delle competizioni future, con un focus particolare sulle esigenze tecniche e tattiche del mister.

Secondo quanto riportato da fonti vicine all’ambiente partenopeo, Conte avrebbe indicato chiaramente la necessità di rinforzare sia l’attacco che il centrocampo con giocatori già pronti e abituati a competere ad alti livelli. In questo senso, Kean rappresenta una soluzione interessante per il reparto offensivo: un attaccante dinamico, giovane ma con esperienza internazionale, capace di garantire profondità e gol. Parallelamente, il nome di Pellegrini resta uno dei più apprezzati per il centrocampo. Il capitano della Roma è considerato un elemento di qualità, capace di unire tecnica, inserimenti e leadership. Non a caso, il suo profilo è da...🔗 Leggi su Dailynews24.it

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