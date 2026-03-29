La Fiorentina pensa a Davis in caso di cessione di Kean | CM

Keinan Davis sta disputando la sua miglior stagione in Serie A con l'Udinese, avendo segnato dieci gol finora. La Fiorentina sta considerando un possibile trasferimento del giocatore nel caso in cui venga ceduto Kean. La squadra viola sta monitorando la situazione e valuta le opportunità di mercato legate a questo attaccante.

Keinan Davis sta vivendo la sua migliore stagione all’Udinese con il centravanti bianconero che ha messo a segno dieci reti finora in questo campionato di Serie A. Keinan Davis potrebbe cambiare maglia in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Le buone prestazioni del classe 1998 hanno attirato le attenzioni di diverse squadre che sarebbero pronte a fare un tentativo con l’Udinese per strappare il suo cartellino ai bianconeri. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, chi starebbe pensando all’acquisto di Davis in estate è la Fiorentina. I viola potrebbero trovarsi di fronte all’addio di Moise Kean con l’attaccante classe 2000 che piace a molti club sia in Italia che all’estero e, dopo due stagioni, potrebbe salutare la formazione viola. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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