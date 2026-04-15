Katy Perry indagata per violenza sessuale nei confronti dell’attrice Ruby Rose

La cantante statunitense Katy Perry è stata coinvolta in un’indagine in Australia, dove l’attrice Ruby Rose ha presentato delle accuse di violenza sessuale. Le autorità hanno avviato le verifiche per accertare i fatti, senza che siano stati ancora resi noti ulteriori dettagli. La cantante non ha commentato pubblicamente la situazione, mentre le indagini sono ancora in corso.

La pop star statunitense Katy Perry è sotto indagine in Australia per accuse di violenza sessuale mossele dall’attrice Ruby Rose. Lo riferiscono fonti di polizia e media australiani. In una serie di post sui social media ampiamente riportati ma ora cancellati, Rose ha affermato che la cantante l’avrebbe aggredita sessualmente in una discoteca di Melbourne quasi 20 anni fa. Rose, nota soprattutto per il suo ruolo nella sitcom televisiva “ Orange is the New Black “, ha dichiarato di aver fatto denuncia alla polizia e di non poter quindi più parlare pubblicamente del caso. La violenza sessuale. In un comunicato giunto ai media, la polizia dello stato di Victoria non ha nominato Perry, ma ha affermato di «stare indagando su una violenza sessuale avvenuta a Melbourne nel 2010.🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Ruby Rose accusa Katy Perry di aggressione sessuale: “Ha strofinato la sua vagina sulla mia faccia” Katy Perry risponde a Ruby Rose: “Sono menzogne pericoloseLe accuse di violenza sessuale mosse da Ruby Rose nei confronti di Katy Perry hanno innescato una reazione immediata da parte del team della...