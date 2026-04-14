Katy Perry ha negato le accuse di violenza sessuale avanzate da Ruby Rose, definendole menzogne pericolose. La cantante ha risposto attraverso il suo team, che ha pubblicamente respinto le affermazioni fatte sui social media. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, con entrambe le parti coinvolte che hanno comunicato le proprie posizioni riguardo alle accuse.

Le accuse di violenza sessuale mosse da Ruby Rose nei confronti di Katy Perry hanno innescato una reazione immediata da parte del team della cantante, che ha respinto con forza ogni dichiarazione pubblicata sui social media. La controversia è esplosa a seguito di un post dell’attrice in risposta a un video riguardante la performance di Justin Bieber al Coachella dell’11 aprile, portando l’attrice a dichiarare di voler presentare una denuncia formale presso le autorità competenti. La dinamica delle accuse e la linea difensiva di Katy Perry. Tutto ha avuto inizio dopo la visione di un filmato che ritraeva la reazione di Katy Perry alla prestazione musicale di Justin Bieber durante il Coachella nell’ambito del suo set incentrato su YouTube.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Katy Perry risponde a Ruby Rose: “Sono menzogne pericolose

Ruby Rose accusa Katy Perry di molestie sessuali, i portavoce della cantante replicano: "Tutto falso"L'attrice è intervenuta sui social per condividere un attacco alla star della musica parlando di un presunto incidente avvenuto in Australia.

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