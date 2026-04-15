Apre oggi una mostra personale dedicata ai colori e all’arte dell’artista emergente Katerina Panaretou. L’esposizione, intitolata

Cosa: La mostra personale Colori nel cuore del caos dell’artista emergente Katerina Panaretou, a cura di Lucía Marcos. Dove e Quando: Presso gli spazi della Medina Art Gallery in Via Merulana 220 a Roma, dal 15 al 21 maggio 2026. Perché: Per esplorare un viaggio visivo e psicologico in cui la figura umana diventa un territorio d’espressione vulnerabile e il caos si trasforma in uno spazio aperto di significato attraverso cromatismi intensi. La vivace scena artistica della Capitale si arricchisce di un nuovo appuntamento culturale da non perdere. Dal 15 al 21 maggio 2026, gli spazi romani della Medina Art Gallery si trasformeranno in un teatro di emozioni viscerali per ospitare Colori nel cuore del caos.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Katerina Panaretou: l’arte e i Colori nel cuore del caos

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