Kate Hudson torna agli Oscar 2026 con una candidatura come miglior attrice per il film Song Sung Blue, a 25 anni dalla sua prima nomination. L’attrice ha recentemente condiviso momenti di felicità con il fidanzato Danny Fujikawa e ha espresso il desiderio di recitare di nuovo al fianco della madre, Goldie Hawn.

La verità è che Hollywood (e quindi l’Academy) ama la narrazione dei comeback, i ritorni in grande stile di personaggi noti dopo aver trascorso anni lontano dai riflettori eo senza ricevere riconoscimenti dal settore. Quest’anno, il grande comeback è quello di Kate Hudson (Los Angeles, 1979), che nel 2001 era stata candidata come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo in Quasi famosi (era la grande favorita dopo essersi aggiudicata il Golden Globe, ma alla fine vinse a sorpresa Marcia Gay Harden per Pollock) e che ora, un quarto di secolo dopo, è di nuovo una presenza di spicco nella stagione dei premi. Per il suo ruolo in Song... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il grande ritorno di Kate Hudson agli Oscar 2026: la nomination 25 anni dopo Quasi famosi, la felicità con il fidanzato Danny Fujikawa e il desiderio di recitare accanto alla madre Goldie Hawn

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. #KateHudson: “ @eddievedder gioca un ruolo fondamentale nel film Song Sung Blue”. Ecco perché L’attrice racconta il ruolo decisivo del frontman dei Pearl Jam nella storia vera che ha ispirato il film sulla tribute band dedicata a Neil Diamond x.com