Una medaglia di bronzo in una competizione di karate a livello nazionale. Il team del Nuovo Csks Prato si è distinto a Novi Ligure, portando a casa un risultato importante che testimonia il buon lavoro degli atleti. La squadra si è confrontata con altri club italiani, dimostrando grinta e determinazione.

Prato, 8 febbraio 2026 – Una medaglia di bronzo ottenuta in una rassegna di karate livello nazionale. Questo il bottino conquistato pochi giorni fa da Riccardo Angino, atleta di punta del Nuovo CSKS Prato, nel corso della della scorsa edizione del “Trofeo Interregionale Città di Novi Ligure - Memorial Raffaele Montecucco”. A Novi Ligure, in provincia di Alessandria, si sono sfidati oltre 500 atleti provenienti da tutta Italia, nelle varie categorie agonistiche e nelle specialità del kumite (combattimento libero) e kata (forme). Angino è salito sul tatami nella categoria “Master cinture nere +55 anni”, in una gara mostratasi sin da subito equilibrata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Karate, bronzo per il Nuovo Csks Prato a Novi Ligure

