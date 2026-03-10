Festa dell' Amicizia 2026 nel salernitano | testimonial sarà l' atleta olimpica Annalisa Minetti

La Festa dell’Amicizia 2026 si terrà nel salernitano, arrivando alla sua 26ª edizione. L’evento vedrà come testimonial l’atleta olimpica Annalisa Minetti. Si tratta di una manifestazione che ha radici locali e negli anni si è affermata come un appuntamento importante nella zona. La festa coinvolge la comunità e si svolge durante un fine settimana dedicato a incontri e tradizioni.

Dal 13 al 16 maggio Scuole e Associazioni da tutta Italia si incontrano tra Salerno, la Costiera Amalfitana e San Mango Piemonte per celebrare l'amicizia come valore civile Ci sono eventi che nascono come appuntamenti locali e, con il tempo, diventano simboli. La Festa dell'Amicizia, giunta quest'anno alla 26ª edizione, è uno di questi. Dal 13 al 16 maggio 2026, il territorio salernitano accoglierà Associazioni e Scuole provenienti da tutta Italia per quattro giornate dedicate a incontro, partecipazione, cultura della prevenzione e soprattutto valorizzazione delle persone. Un evento che negli anni è cresciuto fino a diventare un vero laboratorio sociale, capace di unire comunità, istituzioni, mondo educativo e realtà associative in un'unica grande esperienza collettiva.