Kanye West è stato bloccato dal governo britannico niente concerto | La sua presenza non favorevole al bene pubblico L’organizzatore | Salta il Wireless Festival a Londra

Il governo britannico ha impedito a un noto artista di esibirsi nel paese, motivando la decisione con la sua presenza considerata dannosa per il bene pubblico. Di conseguenza, l’organizzatore ha annunciato che l’artista non prenderà parte al festival musicale previsto a Londra. La misura arriva dopo una serie di commenti polemici dell’artista, che hanno suscitato reazioni di condanna e critiche pubbliche.

Dopo le polemiche scoppiate in queste ore per una serie di commenti antisemiti, razzisti e filo-nazisti, il governo britannico ha negato a Kanye West il permesso di entrare nel Regno Unito, dopo le polemiche legate alla sua prevista partecipazione come headliner al Wireless Festival di Londra, in programma dal 10 al 12 luglio a Finsbury Park. Il ministero dell’Interno ha riferito alla BBC che il rapper aveva presentato ieri, 6 aprile, una richiesta di autorizzazione elettronica di viaggio (l’Eta). Si afferma che la decisione di negare l’autorizzazione è stata presa in quanto “la sua presenza non sarebbe stata favorevole al bene pubblico”. Il provvedimento era stato preceduto dalle critiche del premier laburista Keir Starmer e dall’annuncio del governo di una revisione del visto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Kanye West è stato bloccato dal governo britannico, niente concerto: “La sua presenza non favorevole al bene pubblico”. L’organizzatore: “Salta il Wireless Festival a Londra” “È un nazista, no al concerto di Londra”: pressioni politiche in Gran Bretagna contro Kanye West. Il rapper è atteso al Wireless Festival di luglioBufera in Gran Bretagna contro Kanye West, atteso nel Paese come headliner al Wireless Festival nelle tre serate dell’evento, previsto dal 10 al 12... Kanye West a Londra: tra odio e musica, il caos al Wireless FestivalKanye West, l’artista di 48 anni noto come Ye, è al centro di un acceso dibattito nel Regno Unito per la sua prevista partecipazione al Wireless... KANYE WEST (YE) CONCERT IN ITALY IN 2026 #kanyewest #concert #2026 Temi più discussi: Kanye West ci riprova - Giovanni Ansaldo; Kanye West, è polemica la sua partecipazione al Wireless Festival di Londra; Le canzoni migliori di ‘Bully’ di Kanye West; Nemmeno Bully è il disco del grande ritorno di Kanye West. Kanye, ancora guai: la sua presenza al Wireless è a rischioAncora guai per Kanye West. È diventata ufficialmente un caso nel Regno Unito la partecipazione del rapper al Wireless Festival, in programma dal 10 al 12 luglio a Londra, prima dell'esibizione di Wes ... rockol.it Il Regno Unito ha vietato l’ingresso a Kanye WestPer le sue numerose dichiarazioni antisemite non potrà suonare al Wireless Festival di Londra, che è stato cancellato ... ilpost.it Il Regno Unito ha revocato il permesso d'ingresso al rapper americano Kanye West, invitato in estate a esibirsi al Wireless Festival di Londra nonostante le polemiche legate alle le sue dichiarazioni antisemite e razziste degli ultimi anni. Lo riferisce la Bbc. Il - facebook.com facebook Il Regno Unito ha vietato l’ingresso a Kanye West x.com