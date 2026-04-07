Starmer vieta l' ingresso a Kanye West dopo le polemiche sul suo antisemitismo

Il governo del Regno Unito ha deciso di revocare il permesso d’ingresso a Kanye West, il rapper americano che era stato invitato a partecipare al Wireless Festival di Londra durante l’estate. La decisione è arrivata dopo le numerose dichiarazioni antisemite e razziste rilasciate negli ultimi anni, che avevano suscitato molte polemiche. La misura è stata comunicata in seguito alle controversie che avevano coinvolto l’artista.

Il Regno Unito ha revocato il permesso d'ingresso al rapper americano Kanye West, invitato in estate a esibirsi al Wireless Festival di Londra Il Regno Unito ha revocato il permesso d'ingresso al rapper americano Kanye West, invitato in estate a esibirsi al Wireless Festival di Londra nonostante le polemiche legate alle le sue dichiarazioni antisemite e razziste degli ultimi anni. Lo riferisce la Bbc. Il provvedimento era stato preceduto dalle critiche del premier laburista Keir Starmer e dall'annuncio del governo di una revisione del visto. A nulla è valsa la difesa degli organizzatori, che avevano invocato una "seconda chance" per il rapper Usa, né la sua disponibilità a incontrare di persona esponenti della sdegnata comunità ebraica britannica per scusarsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Starmer vieta l'ingresso a Kanye West dopo le polemiche sul suo antisemitismo Kanye West a Reggio Emilia: rimborsi e polemiche sui biglietti dopo l’ampliamento del tour europeo. Fan delusi.Hellwatt nel Vortice dei Rimborsi: La Bufera sui Biglietti di Kanye West a Reggio Emilia La vendita dei biglietti per il concerto di Kanye West alla... Kanye West headliner al Wireless Festival di Londra: Starmer «preoccupato» per i precedenti dell’artistaIl promotore musicale del Regno Unito, Festival Republic, ha scelto di puntare su una delle figure più controverse e divisive della scena... Temi più discussi: Kanye West, è polemica la sua partecipazione al Wireless Festival di Londra; Keir Starmer preoccupato dai concerti di Kanye West, sponsor in fuga; Gb vieta l'ingresso a Kanye West dopo le polemiche sul suo 'antisemitismo'; Caso Kanye West, il Regno Unito si spacca: Negategli il visto. Gb vieta l'ingresso a Kanye West dopo le polemiche sul suo 'antisemitismo'Il Regno Unito ha revocato il permesso d'ingresso al rapper americano Kanye West, invitato in estate a esibirsi al Wireless Festival di Londra nonostante le polemiche legate alle le sue dichiarazioni ... ansa.it Kanye West: polemica a Londra, il rapper si dice pronto a incontrare la comunità ebraicaKanye West, ora conosciuto come Ye, si trova al centro di una significativa polemica a seguito della sua annunciata partecipazione come headliner al Wireless Festival di Londra, evento in programma a ... it.blastingnews.com Kanye West ha rilasciato una dichiarazione in risposta alle critiche riguardo alla sua partecipazione al Wireless Festival di Londra a luglio. La scorsa settimana, infatti, Ye è stato annunciato come headliner per tutti e tre i giorni del festival che si terrà al Finsbur - facebook.com facebook Kanye West, Bowie, Sex Pistols e gli altri: quando il rock flirta con l’ultradestra x.com