K2 – La grande controversia | al Rouge et Noir la proiezione del documentario

Lunedì 20 aprile alle 19 si terrà al Rouge et Noir una proiezione speciale del documentario

Lunedì 20 aprile alle 19 proiezione speciale al Rouge et Noir del documentario K2 – La grande controversia di Reinhold Messner.Nel suo primo documentario destinato al grande schermo, l’icona dell’alpinismo Reinhold Messner affronta con coraggio uno dei capitoli più controversi della storia.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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