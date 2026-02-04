The Cost of Growth | al Rouge et Noir la prima proiezione del documentario a Palermo

Martedì sera al Rouge et Noir si è tenuta la prima proiezione del documentario “The Cost of Growth” di Thomas Maddens. L’evento, alle 18:30, ha visto la presenza di un pubblico interessato, tra cui attivisti e cittadini, per sostenere la campagna contro il riarmo promossa da GFN For Future. La sala si è riempita per ascoltare e discutere i temi legati alla crescita e alle conseguenze di un progresso che spesso si accompagna a costi nascosti.

Martedì 10 febbraio, alle 18:30, al Rouge et Noir sarà proiettato "The Cost of Growth" di Thomas Maddens, un'azione di sostegno a favore della campagna nazionale Un'azione contro il riarmo per GFN For Future.Il documentario collega le lotte locali contro l'estrattivismo in Serbia, per la.

