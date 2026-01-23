Bosco grande | proiezione speciale al Rouge et Noir il regista Giuseppe Schillaci in sala

Mercoledì 28 gennaio alle 19:15, presso il Rouge et Noir di Palermo, si terrà una proiezione speciale del documentario “Bosco grande” di Giuseppe Schillaci. L’evento offre l’opportunità di approfondire il lavoro del regista e di scoprire un’immersione nel tema centrale del film. La proiezione si inserisce nell’ambito di un’iniziativa dedicata alla cultura cinematografica e alla riflessione ambientale.

Mercoledì 28 gennaio alle 19:15 proiezione speciale a Palermo al Rouge et Noir del documentario “Bosco grande” di Giuseppe Schillaci. Il regista sarà presente in sala e al termine della proiezione ne parlerà con Andrea Inzerillo.Sergione, tatuatore cinquantenne di 260 chilogrammi, ha vissuto.🔗 Leggi su Palermotoday.it

"Motherlode" di Matteo Tortone al Rouge et Noir, regista in salaDa cinque lunedì consecutivi, il Rouge et Noir presenta

"L'albero degli zoccoli" di Ermanno Olmi: al Rouge et Noir proiezione speciale di Istituto LuceIn occasione del centenario dell'Istituto Luce, Luce Cinecittà presenta una proiezione speciale de

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Scopri Bosco Grande Brut – Metodo Classico Elegante, fresco e frizzante, il Bosco Grande Brut - Metodo Classico, esalta il gusto delle nostre pizze più raffinate. Non sai quale pizza scegliere Chiedi al nostro staff: saprà consigliarti l’abbinamento ideale per facebook