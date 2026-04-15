Juventus Yildiz | ginocchio Ko e lavoro differenziato per il turco

Il calciatore turco della Juventus ha subito un infortunio al ginocchio e sta svolgendo un lavoro differenziato. La squadra non ha ancora comunicato i tempi di recupero e la situazione rimane da valutare. La partita contro il Bologna è in programma domenica e il recupero del giocatore resta incerto. La società segue con attenzione l’evoluzione delle sue condizioni fisiche.

Allarme Yildiz: ginocchio ko e lavoro a parte verso il Bologna. Non arrivano buone notizie dal quartier generale della Juventus in vista della delicata sfida casalinga di domenica contro il Bologna. Kenan Yildiz, il numero 10 bianconero e pilastro del nuovo corso di Luciano Spalletti, è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Yildiz: ginocchio Ko e lavoro differenziato per il turco Notizie correlate Infortunio Yildiz, ancora lavoro differenziato alla Continassa: le ultime verso il Galatasaray – VIDEOBernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City…». Yildiz Juve, come sta il turco? L’infiammazione al ginocchio andrà monitorata e gestita: il piano verso il Bolognadi Luca FiorettiYildiz Juve: il fantasista turco preoccupa per l’infiammazione al ginocchio sinistro da gestire tra campo e varie terapie. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Juve, il ko col Gala è stato un punto di svolta: così è iniziata la scalata al quarto posto; Infortunio Yildiz, ultimi aggiornamenti; Juventus, infortunio Yildiz: la verità sulle sue condizioni e i tempi di recupero; Juventus in ansia per Kenan Yildiz: il turco stamani si è allenato a parte. Kenan Yildiz, allarme ginocchio: gestione e tempi di recupero verso Juventus-BolognaKenan Yildiz, allarme ginocchio: gestione e tempi di recupero verso Juventus-Bologna C’è un filo di preoccupazione in casa Juventus per le condizioni di Kenan Yildiz. tuttojuve.com Pagina 3 | Yildiz in riserva, niente campo: il piano di Spalletti e dello staff medico JuveDopo 11 gare consecutive da titolare, il talento turco ha visto riaffiorare i soliti dolori per la tendinopatia rotulea del ginocchio sinistro ... tuttosport.com Fascia sinistra: Bernasconi nel mirino Il futuro della corsia mancina della Juventus passa anche dalla situazione di Andrea Cambiaso, la cui permanenza è tutt’altro che certa Per questo i bianconeri, secondo TuttoSport, guardano con interesse a Lorenzo - facebook.com facebook #David parla della sua prima complicata annata alla #Juventus x.com