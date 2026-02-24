Infortunio Yildiz ancora lavoro differenziato alla Continassa | le ultime verso il Galatasaray – VIDEO

Yildiz si infortuna e continua a svolgere esercizi differenziati alla Continassa, a causa di un problema muscolare. La squadra si prepara per la decisiva sfida contro il Galatasaray nei playoff di Champions League. L’attaccante lavora con attenzione per tornare in forma e contribuire alla gara. I tifosi seguono con interesse ogni aggiornamento sulla sua condizione. La partita si avvicina, e ogni dettaglio sulla sua ripresa diventa cruciale.

© Juventusnews24.com - Infortunio Yildiz, ancora lavoro differenziato alla Continassa: le ultime verso il Galatasaray – VIDEO

di Marco Baridon Infortunio Yildiz, ancora lavoro differenziato alla Continassa: le ultime verso il ritorno dei playoff di Champions League con il Galatasaray. (inviato alla Continassa) – Il conto alla rovescia per il ritorno dei playoff di Champions League si fa sempre più frenetico, con un’incognita pesante che agita la vigilia della Continassa: le condizioni di Kenan Yildiz. Il numero 10 bianconero rimane in forte dubbio per la sfida decisiva contro il Galatasaray, un incrocio che per il talento turco ha anche il sapore speciale del derby personale. QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DALLA CONTINASSA Nell’allenamento di rifinitura di questa mattina, Yildiz non si è aggregato ai compagni, iniziando la sessione con un lavoro differenziato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Infortunio Thuram, il francese ancora a parte alla Continassa. Domani nuove valutazioni: cosa filtra in vista di Galatasaray JuveL'infortunio di Thuram ha costretto il francese a restare lontano dal campo anche oggi alla Continassa. Continassa Juve: Yildiz verso la convocazione, le ultime sull’AtalantaLa Juventus si prepara per la sfida contro l’Atalanta e Yildiz sembra ormai vicino alla convocazione. Argomenti correlati DAI CAMPI – De Bruyne, Bremer, Yildiz, McTominay, Anguissa, Baschirotto, Diao, Baturina e le novità su Gabbia; Infortunio Yildiz, Juve ansia: svelati i tempi di recupero. Juventus, infortunio Yildiz: la decisone per il Galatasaray e la RomaPunto interrogativo sull'infortunio di Yildiz e sui tempi di recupero del numero 10 bianconero. L'attaccante turco, come ... fantamaster.it Più Yildiz che Bremer per domaniInfortunio Yildiz: le ultime sulle condizioni dell’attaccante della Juventus La buona notizia per i bianconeri riguarda Kenan Yildiz. Il talento turco, protagonista in stagione con ... tuttojuve.com Juventus, ancora problemi: Yildiz non si è allenato per un dolore al polpaccio e mercoledì sera c’è il Galatasaray Allarme infortunio per Kenan Yildiz: il cambio del turco durante Juve-Como è stato a scopo preventivo, a seguito di una contusione al polp - facebook.com facebook Infortunio #Yildiz Le ultime sul turco x.com