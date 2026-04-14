Juventus Women Lenzini in evidenza con l’Italia | la bianconera ha trovato il gol contro la Serbia I dettagli

Lenzini, calciatrice della Juventus Women, ha segnato un gol con la nazionale italiana nella partita contro la Serbia. La squadra azzurra ha affrontato la Serbia in una sfida ufficiale, e Lenzini ha contribuito con una rete durante il match. La partita si è svolta senza ulteriori dettagli sui marcatori o sul risultato finale. La giocatrice bianconera si è distinta nel corso dell'incontro con questa marcatura.

di Francesco Spagnolo Juventus Women, buone notizie per Lenzini. La calciatore bianconera ha trovato il gol con l’Italia nella sfida contro la Serbia. I dettagli. Il cammino dell’Italia Femminile verso il Mondiale 2027 riprende vigore e lo fa attraverso una prestazione corale travolgente contro la Serbia. In un match cruciale per il Girone A1, le Azzurre si sono imposte con un netto 6-0, ritrovando quella brillantezza che era mancata nelle prime uscite ufficiali. Dopo una sconfitta contro la Svezia e un pareggio con la Danimarca, questo successo rappresenta una vera boccata d’ossigeno che permette alla squadra di blindare il terzo posto in classifica e guardare con rinnovato ottimismo ai prossimi impegni.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, Lenzini in evidenza con l’Italia: la bianconera ha trovato il gol contro la Serbia. I dettagli Juventus-Fiorentina 2-1 | Doppietta di Capeta alla viola: bianconere in finale | #CoppaItaliaWomen Leggi anche: Juventus, premiati Anghelè e Lenzini a Borgaro: il comunicato e tutti i dettagli che riguardano Next Gen e Women Sterling Juventus, il fantasista inglese ha trovato l’accordo con un nuovo club a parametro zero. I dettagliBernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City…».