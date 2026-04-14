Juventus Women Lenzini in evidenza con l’Italia | la bianconera ha trovato il gol contro la Serbia I dettagli

Da juventusnews24.com 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lenzini, calciatrice della Juventus Women, ha segnato un gol con la nazionale italiana nella partita contro la Serbia. La squadra azzurra ha affrontato la Serbia in una sfida ufficiale, e Lenzini ha contribuito con una rete durante il match. La partita si è svolta senza ulteriori dettagli sui marcatori o sul risultato finale. La giocatrice bianconera si è distinta nel corso dell'incontro con questa marcatura.

di Francesco Spagnolo Juventus Women, buone notizie per Lenzini. La calciatore bianconera ha trovato il gol con l’Italia nella sfida contro la Serbia. I dettagli. Il cammino dell’Italia Femminile verso il Mondiale 2027 riprende vigore e lo fa attraverso una prestazione corale travolgente contro la Serbia. In un match cruciale per il Girone A1, le Azzurre si sono imposte con un netto 6-0, ritrovando quella brillantezza che era mancata nelle prime uscite ufficiali. Dopo una sconfitta contro la Svezia e un pareggio con la Danimarca, questo successo rappresenta una vera boccata d’ossigeno che permette alla squadra di blindare il terzo posto in classifica e guardare con rinnovato ottimismo ai prossimi impegni.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus women lenzini in evidenza con l8217italia la bianconera ha trovato il gol contro la serbia i dettagli
© Juventusnews24.com - Juventus Women, Lenzini in evidenza con l’Italia: la bianconera ha trovato il gol contro la Serbia. I dettagli

Juventus-Fiorentina 2-1 | Doppietta di Capeta alla viola: bianconere in finale | #CoppaItaliaWomen

Video Juventus-Fiorentina 2-1 | Doppietta di Capeta alla viola: bianconere in finale | #CoppaItaliaWomen

Leggi anche: Juventus, premiati Anghelè e Lenzini a Borgaro: il comunicato e tutti i dettagli che riguardano Next Gen e Women

Sterling Juventus, il fantasista inglese ha trovato l’accordo con un nuovo club a parametro zero. I dettagliBernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City…».

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.