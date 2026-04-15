Durante una sessione di allenamento, un calciatore ha attirato l’attenzione per alcune giocate particolarmente efficaci. L’allenatore ha commentato positivamente le sue prestazioni, rivolgendo qualche parola di apprezzamento sul campo. Sono stati condivisi anche alcuni filmati che mostrano le azioni più significative del giocatore durante l’allenamento. La sessione si è svolta nella sede di allenamento, con la presenza di diversi membri dello staff tecnico e dei compagni di squadra.

di Francesco Spagnolo Juventus, Zhegrova si è messo in evidenza con diverse giocate. Spalletti si è subito complimentato con il suo calciatore. Le ultime. Prosegue la preparazione della Juventus per la sfida contro il Bologna. L’allenamento odierno, come raccontato dai bianconeri nel consueto video pubblicato sul proprio canale Youtube, ha visto tanta intensità ed una partitella dove molti giocatori hanno avuto modo di mettersi in evidenza davanti gli occhi di Spalletti. Fra questi sicuramente Zhegrova. L’esterno della Juventus nelle ultime giornate non ha trovato spazio, ma il kosovaro ha intenzione di giocarsi le sue carte e la prestazione nell’ultimo allenamento potrebbe dargli una maggiore chance di ritornare in campo magari già contro il Bologna.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, super Zhegrova in allenamento: cosa ha fatto. I retroscena dalla Continassa – VIDEO

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