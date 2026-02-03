Questa mattina alla Continassa, Boga e Holm hanno fatto il loro primo allenamento con la Juventus. I due nuovi acquisti si sono uniti al gruppo e hanno iniziato a inserirsi nel lavoro con i compagni. Le immagini mostrano un clima positivo e tanta curiosità intorno ai loro primi passi in bianconero.

di Francesco Spagnolo Juventus, Boga e Holm si sono allenati per la prima volta con i compagni. Ecco come è andato giorno in bianconero alla Continassa. Primo allenamento con la maglia della Juventus per Boga e Holm. I due calciatori si sono messi subito a disposizione del tecnico Luciano Spalletti con l’obiettivo di essere convocati contro l’Atalanta. E la Juventus, attraverso il proprio canale Youtube, ha raccontato i retroscena della prima seduta con i compagni dei due nuovi arrivati. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Il gruppo li ha accolti nel migliore dei modi e Boga e Holm sono pronti a dare una mano importante alla Juventus in una fase di stagione davvero molto intensa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, i retroscena del primo allenamento di Boga e Holm: cosa è successo alla Continassa – VIDEO

Questa mattina la Juventus ha aperto la campo per i primi allenamenti di Holm e Boga alla Continassa.

