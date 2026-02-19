Juventus emergenza Como | Bremer e David ancora a parte

Gleison Bremer e Jonathan David continuano a lavorare a parte, peggiorando la situazione in casa Juventus. L’infermeria della squadra torinese si riempie di nuovi infortuni, lasciando i giocatori chiusi in palestra anziché in campo. La loro assenza si fa sentire in vista della sfida contro il Como, in programma tra meno di due giorni. I medici cercano di accelerare il recupero, ma ancora nessuna speranza di rivederli in rosa. La Juve si prepara senza due pedine fondamentali per la partita.

L’infermeria della Continassa non si svuota: Gleison Bremer e Jonathan David restano ancora fuori dal gruppo a meno di 48 ore dal match casalingo contro il Como. Anche nell’allenamento dell’antivigilia, il centrale brasiliano e l’attaccante canadese hanno seguito un programma di lavoro differenziato, obbligando lo staff medico della Juventus a una valutazione quotidiana che sa di forfait annunciato. La conta degli indisponibili per Luciano Spalletti è critica: oltre ai lungodegenti Holm, Milik e Vlahovic, il tecnico dovrà rinunciare anche a Pierre Kalulu. Il difensore francese è stato infatti fermato dal Giudice Sportivo dopo il contestatissimo cartellino rosso (doppia ammonizione) rimediato nel Derby d’Italia contro l’ Inter.🔗 Leggi su Serieagoal.it

