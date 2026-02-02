Numeri maglia Juventus | quali hanno scelto i nuovi arrivati Holm e Boga Svelate le loro decisioni!

La Juventus ha annunciato i numeri maglia dei nuovi acquisti Holm e Boga. Entrambi hanno scelto le loro cifre e ora sono ufficialmente parte della squadra. I tifosi già si chiedono come si comporteranno in campo con le nuove maglie.

Numeri maglia Juventus: qualo hanno scelto i nuovi arrivati Holm e Boga. Svelate le decisioni dei due neo bianconeri. La sessione invernale della Juventus si chiude con un doppio squillo sulle corsie esterne, ma con un retrogusto di incompiutezza per quanto riguarda il pacchetto centrale dell'attacco. Sono Jeremie Boga ed Emil Holm i volti nuovi scelti dalla dirigenza bianconera per potenziare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Se da un lato l'innesto dell'ivoriano garantisce imprevedibilità e dribbling sulla trequarti, dall'altro la fisicità dello svedese offre una soluzione di spessore per la fascia destra, rimasta orfana di Joao Mario.

