Juventus Nico Gonzalez vola in semifinale di Champions con l’Atletico

Nico Gonzalez ha raggiunto le semifinali di Champions con l’Atletico Madrid, dopo aver disputato una partita decisiva. La sua prestazione ha contribuito alla qualificazione della squadra spagnola, suscitando reazioni tra tifosi e addetti ai lavori. Alla Continassa, invece, si segue con attenzione l’evolversi delle vicende legate alla Juventus e alle possibili strategie di mercato per la prossima stagione.

Nico Gonzalez vola in semifinale: il trionfo dell’ex tra rimpianti e mercato Mentre alla Continassa si discute di rinnovi e possibili innesti per il futuro, dall’Europa arriva una notizia che fa riflettere l’ambiente bianconero: Nico Gonzalez è in semifinale di Champions Leagu con la maglia dell’Atletico Madrid. L’esterno argentino, ceduto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Nico Gonzalez vola in semifinale di Champions con l’Atletico Notizie correlate Juventus, torna Nico Gonzalez: l’Atletico Madrid non lo riscattaL’avventura di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid sembra destinata a concludersi senza il lieto fine sperato dai “Colchoneros”. Juventus, Fullana ” Nico Gonzalez non sarà riscattato dall’Atletico Madrid”Le News dalla Spagna Secondo quando riportato da Pedro Fullana da Cadena SER, Nico Gonzalez non sarà riscattato dall’Atletico Madrid. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Beccati! La reazione tutta da ridere di Gavi e Szcz?sny al tocco di mano di Nico González contro il Barça; Nico Gonzalez espulso in Atletico Madrid-Barcellona: rosso diretto per l'ex Juventus dopo un fallo su Lamine Yamal; Nico Gonzalez, difficile arrivare al riscatto obbligatorio. Ma l'Atletico vuole tenerlo. Nico Gonzalez, futuro in bilico: senza riscatto dell'Atletico può tornare alla JuveAttualmente in prestito all'Atletico Madrid, ma di proprietà della Juventus, Nico Gonzalez, ala classe 1998 della nazionale argentina, vedrebbe in bilico il proprio futuro ... tuttojuve.com Follia Nico Gonzalez in Atletico Madrid-Barcellona: Lookman ignorato, rissa in campo e polemiche VarL'espulsione dell'ex Juventus Nico Gonzalez condizione Atletico Madrid-Barcellona: la decide Lewandowski nel finale, il Real Madrid crolla, catalani in fuga. sport.virgilio.it Nico Gonzalez torna alla Juve Cosa ne pensano Spalletti e il giocatore - facebook.com facebook Rashford risponde a Giuliano Simeone Ma nella ripresa il Barça avrà l'uomo in più per l'espulsione di Nico Gonzalez Guarda #AtleticoMadridBarcellona, LIVE ora su #DAZN x.com