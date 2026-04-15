Gli esami medici hanno confermato che Arek Milik si è infortunato durante l’ultima partita della Juventus. La lesione è di medio grado e richiederà un periodo di recupero. La squadra perderà così il suo principale attaccante in un momento delicato della stagione, mentre il tecnico non ha ancora comunicato i tempi di recupero ufficiali. La Continassa, il centro sportivo della società, ha mantenuto il riserbo sulla questione fino a questo momento.

Il silenzio della Continassa è stato rotto dai risultati degli esami: Arek Milik si ferma e la Juventus perde il suo unico, vero riferimento d’area nel momento più critico della stagione. Quella che sembrava una semplice fitta durante l’allenamento di martedì 14 aprile, al quartier generale di Torino, si è trasformata in una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Non è solo un bollettino medico, è un nuovo colpo alle rotazioni di Luciano Spalletti. Con una classifica che non permette distrazioni, l’assenza del polacco priva i bianconeri del “Piano B” per eccellenza. La diagnosi emersa dai test al JMedical parla chiaro: lo stop sarà lungo, con nuovi controlli previsti tra 10 giorni solo per stabilire l’entità definitiva del recupero.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus-Milik, tegola Spalletti: lesione di medio grado, ecco i tempi

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