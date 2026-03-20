Infortunio Koné brutta tegola per la Roma | c’è lesione! Ecco i tempi di recupero del centrocampista francese dopo gli esami
Dopo l'esame medico svolto in seguito all'infortunio subito durante la partita contro Bologna, si è scoperto che il centrocampista francese ha riportato una lesione. La società ha comunicato i tempi di recupero stimati, che riguardano il periodo di riabilitazione necessario per tornare in campo. La notizia rappresenta un aggiornamento importante per la squadra e i tifosi.
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