Juventus Milik si ferma ancora | lesione al bicipite femorale destro e stagione a rischio

L’attaccante della Juventus si è infortunato durante la sessione di allenamento del 14 aprile, riportando una lesione al bicipite femorale destro. È il secondo stop della stagione per il calciatore, che aveva appena fatto ritorno in campo. I tempi di recupero non sono ancora stati stimati e si attendono aggiornamenti dai medici della squadra. La lesione potrebbe compromettere la sua disponibilità nelle prossime partite.

L'attaccante polacco, fresco di rientro, si ferma ancora durante la seduta di allenamento del 14 aprile: tempi di recupero da valutare Non c’ è pace per Arkadiusz Milik.L’attaccante della Juventus, rientrato in campo da poche settimane dopo un lunghissimo stop,è stato costretto a fermarsi nuovamente per un problema muscolareche rischia di chiudere in anticipo la sua stagione. Il club bianconero ha comunicato che il giocatore ha accusato un fastidio durante l’allenamento di martedì 14 aprile. Gli esami effettuati presso il J Medicalhanno evidenziato una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate tra una decina di giorni, quando nuovi controlli permetteranno di stabilire con maggior precisione i tempi di recupero.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Juventus, Milik si ferma ancora: lesione al bicipite femorale destro e stagione a rischio Notizie correlate Fiorentina, si ferma Parisi: lesione a un bicipite femorale, 20 giorni di stopFirenze, 21 gennaio 2026 – Dovrebbe restare fuori circa 20 giorni il viola Fabiano Parisi che ha riportato una “lesione di primo grado a carico del... Leggi anche: Lecce, nuovo infortunio e stagione finita per Berisha: lesione al retto femorale destro Contenuti di approfondimento Temi più discussi: David, Boga o Milik: chi gioca titolare in attacco per Atalanta-Juventus, la scelta di Spalletti senza Vlahovic; Vlahovic si fa male nel riscaldamento e rientra negli spogliatoi: al suo posto entra Milik; Il palo ferma i nerazzurri, la Juve passa a Bergamo; Juventus, problema per Vlahovic nel riscaldamento: le sue condizioni. Spalletti: C'è preoccupazione. Juventus, calvario Milik: nuovo infortunio e stagione finita, cos'è successoNuova tegola in casa Juventus e nuovo infortunio muscolare per Arek Milik. L’attaccante polacco era rientrato in campo nelle scorse settimane dopo un anno e mezzo di assenza e ora si ferma di nuovo pe ... calciomercato.com Milik, la maledizione continua: nuovo infortunio e stagione già finitaTORINO - Si ferma di nuovo Arkadiusz Milik, da un paio d'anni ormai perseguitato dagli infortuni. L'attaccante polacco della Juventus, rientrato in campo a metà marzo dopo quasi due anni di stop, è ri ... corrieredellosport.it “Così, de botto, senza senso”. #Bagatta #Juventus #Fiorentina - facebook.com facebook Altra tegola in casa Juventus Gli esami a cui è stato sottoposto Juan Cabal hanno evidenziato una lesione all'adduttore La notizia completa nel primo commento x.com