Fiorentina si ferma Parisi | lesione a un bicipite femorale 20 giorni di stop

La Fiorentina ha comunicato che Fabiano Parisi rimarrà fuori circa 20 giorni a causa di una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro. L’esterno viola si è infortunato durante l’allenamento, come riportato dalla nota ufficiale del club. L’atleta sarà monitorato nelle prossime settimane prima di tornare in campo.

Firenze, 21 gennaio 2026 – Dovrebbe restare fuori circa 20 giorni il viola Fabiano Parisi che ha riportato una “ lesione di primo grado a carico del capo lungo del bicipite femorale sinistro” come si legge nella nota ufficiale della Fiorentina. Parisi si è fatto male nel corso della partita vittoriosa in casa del Bologna. L'esterno della Fiorentina è costretto quindi a fermarsi in un momento in cui aveva ritrovato grande continuità e un brillante rendimento: intanto ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e verrà rivalutato nei prossimi giorni. Su fronte cessioni, Edin Dzeko chiude in anticipo la sua avventura a Firenze: l'attaccante bosniaco, 40 anni il prossimo 17 marzo, è atteso domani in Germania per sottoporsi alle visite mediche e accasarsi allo Schalke 04 con un contratto fino a giugno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

