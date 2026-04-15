Adin Licina è considerato il nuovo talento emergente del settore giovanile della Juventus, rispetto al quale si parla di un confronto con Yildiz. La società continua a investire nella formazione dei giovani, mantenendo alta l’attenzione sulla crescita dei propri talenti. La squadra giovanile della Juventus si distingue come una delle più produttive nel panorama calcistico italiano, con numerosi giocatori che si affacciano al professionismo.

Adin Licina: il nuovo “diamante” della Juventus sulle orme di Yildiz. Il settore giovanile della Juventus continua a sfornare talenti cristallini, confermandosi una fucina inesauribile per il calcio italiano. L’ultimo nome a prendersi le luci della ribalta è quello di Adin Licina, fantasista tedesco classe 2007 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Licina: il nuovo gioiello sulle orme di Yildiz

Juventus: senatori bianconeri stupiti dal talento di Licina, il “nuovo Yildiz”Licina subito adocchiato dalla prima squadra Nell’Autunno 2024, l’ex portiere bianconero Wojciech Szcz?sny veniva stupito dal talento di Kenan Yildiz.

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Temi più discussi: Chi è Adin Licina, il gioiello della Juventus Next Gen che ha colpito Spalletti: dal primo goal in Serie C alla prima squadra, la strada è tracciata; Licina, primo gol con la Juve Next Gen... e che gol!; Spalletti colpito da Licina, vibrazioni da Yildiz: strada tracciata per il predestinato Juve; Serie C | Juventus Next Gen-Guidonia Montecelio | La partita.

Juventus NG, la prima magia di Licina è un capolavoro..alla YildizC'è un nuovo nome che scalda i cuori dei tifosi bianconeri e che profuma di un déjà-vu decisamente intrigante. Adin Licina, talento tedesco classe 2007, ... tuttoc.com

Juventus Next Gen - Guidonia 1-0: triplice fischio, vincono i bianconeri con Licina14:24 - TRIPLICE FISCHIO: LA JUVENTUS NEXT TEN BATTE IL GUIDONIA, BASTA IL GUIZZO DI LICINA. Nella ripresa i bianconeri si rendono pericolosi con diverse occasioni, ma è Licina a ... tuttojuve.com

Spalletti sogna Kim: tutto passa da Bremer Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus valuta un grande colpo in difesa in vista dell’estate. Il nome è quello di Kim Min-jae, già allenato da Luciano Spalletti ai tempi dello scudetto a Napoli Tutto però dipe - facebook.com facebook

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