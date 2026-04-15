Juventus Licina | il nuovo gioiello sulle orme di Yildiz

Da ilprimatonazionale.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Adin Licina è considerato il nuovo talento emergente del settore giovanile della Juventus, rispetto al quale si parla di un confronto con Yildiz. La società continua a investire nella formazione dei giovani, mantenendo alta l’attenzione sulla crescita dei propri talenti. La squadra giovanile della Juventus si distingue come una delle più produttive nel panorama calcistico italiano, con numerosi giocatori che si affacciano al professionismo.

Adin Licina: il nuovo “diamante” della Juventus sulle orme di Yildiz. Il settore giovanile della Juventus continua a sfornare talenti cristallini, confermandosi una fucina inesauribile per il calcio italiano. L’ultimo nome a prendersi le luci della ribalta è quello di Adin Licina, fantasista tedesco classe 2007 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Juventus: senatori bianconeri stupiti dal talento di Licina, il “nuovo Yildiz”Licina subito adocchiato dalla prima squadra Nell’Autunno 2024, l’ex portiere bianconero Wojciech Szcz?sny veniva stupito dal talento di Kenan Yildiz.

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